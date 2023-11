Der britische Catering-Konzern Compass Group plc (ISIN: GB00BD6K4575) wird eine Schlussdividende in Höhe von 28,1 Pence (ca. 32 Eurocent) ausschütten. Das Unternehmen zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Auszahlung der Schlussdividende erfolgt am 29. Februar 2024 (Record day: 19. Januar 2024). Für das Gesamtjahr werden damit insgesamt 43,1 Pence (ca. 49,2 Eurocent) ausbezahlt (die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...