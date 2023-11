Linz (www.anleihencheck.de) - Der Ungarische Forint (HUF) steckt immer noch zwischen zwei wichtigen Niveaus fest, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Am Freitagmorgen habe er gegenüber dem Euro bei rund 377,20 notiert, was bezogen auf die ungarische Währung eine Abschwächung von 0,1 Prozent gegenüber dem Vortag bedeute. Der Forint bewege sich seit Tagen in einer engen Bandbreite. Ein Durchbruch über die Marke von 373,00 könnte eine weitere Aufwertung mit sich bringen, während die Marke von 380,00 einen ernsthaften Widerstand des Wechselkurses darstelle. Allerdings könne die ungarische Währung vorerst keine davon erreichen und es stelle sich die Frage, in welche Richtung sie ausbrechen werde. Die Entwicklung des Euro/Dollar-Wechselkurses könne weitgehend über die Richtung entscheiden. ...

