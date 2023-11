Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die abgelaufene Woche war geprägt von der Hoffnung, die großen Notenbanken würden bald in einen Zinssenkungsmodus einschwenken, so die Analysten der Helaba.Insbesondere der stärker als erwartet ausgefallene Rückgang der US-Inflation habe dazu beigetragen. Auch andere Daten vor allem in den USA hätten enttäuscht, so die Indikatoren der Bau- und Immobilienbranche sowie die Produktion. Demgegenüber hätten sich Stimmungsindikatoren nicht nur in der US-Industrie besser als erwartet gezeigt. Dies habe aber keine Folgen für die im Trend bereits seit Mitte September nachgebenden Zinserwartungen bezüglich FED und EZB gehabt. Von diesen hätten die Rentenmärkte beiderseits des Atlantiks sowie die Aktiennotierungen profitiert. Der Euro sei derweil wegen des verringerten Zinsnachteils im Vorteil gegenüber dem US-Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...