Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter zugelegt und ist auf den höchsten Stand seit Ende August gestiegen. In der Nacht auf Montag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0936 Dollar, am Morgen notierte sie nur leicht darunter. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas niedriger auf 1,0872 Dollar festgesetzt.Der Euro hat in den vergangenen Handelstagen vor allem von einem spürbar ...

