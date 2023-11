Ein US-Geschworenengericht verdonnert Bayer (WKN: BAY001) zur Zahlung von 1,5 Milliarden US$. Während sich Anleger von diesem Schock noch erholten, flattert am Montagmorgen eine weitere, noch verheerendere Hiobsbotschaft rein und verursacht einen Kursrutsch. Sollen Anleger antizyklisch zuschlagen oder lieber nicht? Bayer vorgestellt Die Bayer AG mit Sitz in Leverkusen gehört mit rund 100.000 Mitarbeitern und einem Börsenwert von rund 40 Milliarden ...

