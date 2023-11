Der Vermögensverwalter rechnet 2023 mit einem rückläufigen Gewinn. Das Schweizer Unternehmen warnte heute vor den Folgen höherer Kreditrückstellungen und dem Anstieg der Steuerquote. Im Rahmen des umsichtigen Bilanzmanagements überprüft JULIUS BÄR regelmäßig die Qualität des Kreditbuchs. Per 19. November 2023 hatte das Unternehmen Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 82 Mio. Franken gebucht. Davon entfielen 70 Mio. auf das Kreditportfolio in der Zeit nach dem 31. Oktober. BÄR machte dazu keine weiteren Angaben. Einem Bericht von "Business Insider" zufolge soll BÄR hunderte Millionen an die kriselnde Signa-Gruppe verliehen haben. Drum prüfe...und so weiter...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken