Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der ams-OSRAM AG vom 20.11.2023:Der Vorstand hat am 19. November 2023 beschlossen, 724.154.662 neue, auf den Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien mit vollem Dividendenrecht ab 1. Januar 2023 ("Angebotene Aktien") in Form eines Bezugsrechtsangebots zu einem Bezugspreis von CHF 1,07 ("Bezugspreis") je Angebotene Aktie auszugeben, was einem erwarteten Bruttoerlös von ungefähr CHF 775 Mio. (ungefähr EUR 802 Mio.) entspricht. ...

