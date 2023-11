Angesichts vieler Krisen in der Welt sind Anleger oft geneigt, sichere Häfen anzulaufen. Gold, der US-Dollar oder auch lang laufende Staatsanleihen höchster Bonität sind dann gefragt. "Doch diesmal ist es nicht so einfach, die Zeit der sicheren Häfen ist vorbei", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Anders als noch vor einigen Jahren läuft die Herde nicht mehr komplett in eine Richtung." Daraus ergeben sich Chancen und Risiken. Es war der Klassiker: Irgendwo in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...