Der Goldpreis hat am Donnerstag ein neues Rekordhoch erreicht, da Investoren angesichts globaler Handelskonflikte verstärkt in den sicheren Hafen flüchteten. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor neue Zölle von 25 % auf Autoimporte angekündigt, was für Unruhe an den Finanzmärkten sorgte und die Nachfrage nach Gold ankurbelte. Der Goldpreis stieg im Tagesverlauf auf 3.059,04 USD pro Unze. Damit knackte er im Handelsverlauf das alte All Time High von 3.057,15 USD vom 20.03.2025. Chart: Goldpreisentwicklung ...

