Gemäß Presseberichten hat die deutsche Regierung beschlossen, die Umsatzsteuer auf Speisen in Restaurants ab 2024 von 7 % auf 19 % zu erhöhen. Dies folgt auf eine vorübergehende Senkung während der Pandemie. AlsterResearchs Analysten schätzen die Auswirkungen auf MHP als gering ein. Etwa 10 % der Einnahmen von MHP stammen aus dem Food-Bereich, und die vollständige Weitergabe der Umsatzsteuererhöhung an die Gäste führt unter vernünftigen Annahmen zu einem Umsatzverlust von nur 0,36 Mio. EUR - zu gering, um überhaupt die Schätzungen anzupassen. AlsterResearchs Experten bekräftigen daher ihr KAUFEN-Rating für MHP mit einem Kursziel von EUR 3,00. 2024 könnte ein erfolgreiches Jahr für MHP werden, wenn sich die kürzlich hinzugekommenen Hotels weiter etablieren und der neu gebaute Königshof München eröffnet wird. Darüber hinaus befinden sich alle deutschen Hotels von MHP in Städten, die Austragungsorte der Euro 2024 sein werden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG





