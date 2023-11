Die Mitgliederversammlung des Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e. V. (BDVM) hat am 17.11.2023 satzungsgemäß einen neuen Vorstand gewählt. Zum Präsidenten wurde Thomas Billerbeck von der Billerbeck GmbH Unabhängige Versicherungsmakler gewählt. Er folgt in dieser Position auf Thomas Haukje von der Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG (AssCompact berichtete). Haukje und Julie Schellack von der Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG werden Billerbeck künftig als Vizepräsidenten ...

