Ob Inflation oder nicht, das Problem der Altersvorsorge bleibt. Head of Sales Matthias Pendl erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, welche Auswirkungen die Inflation bei den Kunden sichtbar werden, wie man mit Produkten auf Inflation und Zinsentwicklung reagiert und was der Kunde letztlich davon hat. meingeldmedien oneonone versicherung rechtsschutz assekuranzaward anlegermagazinmeingeld makler KI

