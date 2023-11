Die Aktien des bereits 1870 gegründeten Pharma- und Laborzulieferers Sartorius mit Sitz in Göttingen (Bundesland Niedersachsen) befinden sich weiterhin im Aufwind und haben den 50er-EMA im Tageschart erreicht. Kommt es auch hier zu einem Durchbruch nach oben? Es könnte nun eine Short-Position im Bereich um den 50er-EMA erwogen werden. Der 50er-EMA gilt oft als Anlaufmarke einer Erholung in der Extension. Sollte es zu einem Abprall am 50er-EMA kommen, ...

