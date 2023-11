Hamburg (ots) -20 Jahre Island ProTravel: Deutschlands führender Veranstalter für Urlaube auf Island feiert Geburtstag und bringt in diesen Tagen das neue Programm für 2024 in die Reisebüros:Möglich sind Gruppenreisen oder organisierte Individualtouren. Die Bandbreite des neuen Katalogs von Island ProTravel reicht von Erkundungen per Geländebus über Rundtouren im Mietwagen bis zu Ferienhäusern oder der Erkundung der größten Vulkaninsel der Welt mit dem vor Ort geliehenen Wohnmobil. Selbst privat geführte Touren und Ausflüge auf Islandpferden sind möglich.· Nachhaltige Reiseformen und KombinationenGleichzeitig setzt Island ProTravel verstärkt auf Nachhaltigkeit gemäß des isländischen Eids: "Ich schwöre, ein verantwortungsvoller Tourist zu sein!" Von E-Mobilität über Berechnungen des CO2-Fussabdrucks und -Kompensationen oder geothermisch geheizten Ferienhäusern und auch dem respektvollen Umgang mit Wildtieren, beispielsweise bei Walbeobachtungen und auf Trekkingtouren.Ebenfalls möglich: Kombinationsreisen, beispielsweise eine Städtereise Reykjavik mit einer Seereise auf dem Expeditionsschiff MS "Seaventure", das Island in den Sommermonaten mit zahlreichen Anlandungen umrundet. Island ProTravel bietet zudem ergänzende Programme für die Färöer Inseln und Grönland an.Das neue, knapp 100-seitige Programm von Island ProTravel ist jetzt in allen Reisebüros erhältlich. Bis Ende Dezember 2023 gelten lohnenswerte Frühbucher-Vorteile.Informationen: www.islandprotravel.de oder Telefon: 040 - 28 66 87 200Island ProTravel ist Deutschlands größter Anbieter für Island-Reisen und ein Tochterunternehmen der Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten. www.islandprotravel.dePressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880john@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Island ProTravel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166906/5653101