Die Aktie des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson (WKN: WACK01) startet am Montag mit einem leichten Rückgang in die Woche und notiert aktuell bei 17,70 €. Nach einem deutlichen Rückgang von -24% seit August könnte jetzt wieder ein gutes Einstiegsniveau erreicht sein. Was ist zu erwarten? Wacker Neuson vorgestellt Die Münchener Wacker Neuson ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich von Baumaschinen. Das Angebot reicht von Baumaschinen über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...