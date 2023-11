Am Hafen von Göteborg wächst das Schnellladeangebot für Elektro-Lkw. An der Hafeneinfahrt Hisingen haben der Hafenbetreiber und Göteborg Energi nun vier E-Lkw-Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 350 kW in Betrieb genommen. Im Göteborger Hafen werden jedes Jahr über eine Million Lkw abgefertigt. Dabei passieren viele die Hafeneinfahrt Hisingen. Die Bereitstellung von Ladesäulen an dieser Stelle bezeichnet der Hafenbetreiber als "wichtigen Bestandteil ...

