Der Handel mit Zertifikaten bietet Anlegern die Chance, überproportional an Kursentwicklungen zu partizipieren. Jedoch ist die Investition nicht für jeden Börsianer geeignet. Zum einen gehört etwas Erfahrung dazu. Zum anderen müssen Investierende die Produkte verstehen. Dazu gehört auch, sich mit den Kosten vertraut zu machen. Wie sich diese zusammensetzen, erklärt Christian Köker von der HSBC. Der Experte für Zertifikate erklärt dafür an einem Beispiel, welche Gebühren für den Emittenten selbst entstehen und was letztlich an die Käufer von Zertifikaten weitergegeben wird. Außerdem erklärt er anhand eines Beispiels, inwiefern sich die Haltedauer von Open End Turbo-Zertifikaten die Kosten beeinflusst. Mehr dazu erfahren Sie im Interview auf DER AKTIONÄR TV.