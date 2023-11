In einem relativ freundlichen Marktumfeld zum Handelsstart können auch die Anteilscheine von K+S zulegen. Indes hat die Privatbank Berenberg das Kursziel für die MDAX-Titel von 22 auf 20 Euro gesenkt, was knapp 36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Dementsprechend lautet die Einstufung unverändert "Buy". Nach einem soliden dritten Quartal des Düngemittelkonzerns wandere der Fokus auf das Jahr 2024, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Landwirte hätten ...

