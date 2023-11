Die Wall Street präsentiert sich im saisonal guten Börsenmonat November bisher in einer fantastischen Verfassung. Infolgedessen ist der Tech-Index Nasdaq bereits an seinem Jahreshoch angekommen und liegt auf Jahressicht 43% im Plus. Seit dem Tief Ende Oktober haben vor allem die technologielastigen Indizes Nasdaq 100 und S&P 500 eine fulminante Rallye hingelegt. Für den breit ...

