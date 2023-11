HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Eckert & Ziegler auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das dritte Quartal habe die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Der zugrundeliegende Investmentgedanke bleibe damit intakt. Das Strahlentechnik-Unternehmen verzeichne weiterhin ein dynamisches Wachstum in seiner Radiopharmasparte und investiere erheblich in die Erweiterung seiner Präsenz und zusätzliche Kapazitäten./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 08:11 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 08:13 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005659700

