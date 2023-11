Großaktionär Geely veräußert Anteile am Autobauer. Die Aktie gibt nach, könnte langfristig aber davon profitieren. Der chinesische Automobilkonzern Geely wirft rund 100 Millionen Anteile am Autobauer Volvo Cars auf den Markt. Die Platzierung erfolgte zu einem Preis von 37 schwedischen Kronen (rund 3,22 Euro) je Anteil, mehr als neun Prozent unter dem Schlusskurs des Vortags. Die Aktie der Schweden büßte daraufhin kräftig ein und fiel am vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...