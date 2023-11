Der brasilianische Zellstoffhersteller Suzano hat mit Andritz einen Wartungsvertrag für seine neue Fabrik, die in Ribas do Rio Parde im Bundesstaat Mato Grosso do Sul errichtet wird, unterzeichnet. Der Fünfjahresvertrag beinhaltet mehrere Wartungsmodule für alle Prozessinseln und Maschinen der neuen Zellstofffabrik, die im Juni 2024 in Betrieb gehen soll. Andritz liefert zudem die wichtigsten Maschinen und Dienstleistungen für dieses Projekt. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 2,55 Millionen Tonnen wird die neue Fabrik von Suzano die weltweit größte Anlage mit einer Zellstoffproduktionslinie für Eukalyptus sein, wie Andritz mitteilt.Andritz ( Akt. Indikation: 49,26 /49,36, 0,02%) Research: Berenberg bekräftigt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...