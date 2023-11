Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5004/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #529 geht es um die fette CA Immo Dividende, der ATX gönnt es sich, auf den Bruttoabschlag zu verzichten und eine Frage bleibt dabei für mich offen. Weiters gibt es News zu Andritz, ams Osram (oje) und Research zu Do&Co und S Immo. Dann will ich den Börsepeople Thinktank Österreich ja auch in Richtung Börsepeople Singtank Österreich entwickeln und hab dazu auf Einladung von Thomas Rybnicek mit u.a. Diana Klein und Anna Michalski getestet. Und dann bin ich ...

