Die Digitalisierung eröffnet erhebliche Chancen, steckt allerdings in bestimmten Bereichen immer noch in den Kinderschuhen. Man denke nur an die zahlreichen Behörden, wo das Fax-Gerät immer noch einen Stammplatz inne hat. Ein spannendes Unternehmen will die Digitalisierung in den Behörden endlich nachhaltig voranbringen.Das Potenzial, welches es für den Software-Spezialisten mit KI-Fantasie in Deutschland und darüber hinaus zu erschließen gilt, ist enorm. Trotz der erheblichen Chancen fliegt das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...