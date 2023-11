Das Thema A.I ist um eine kuriose Episode reicher. Am Wochenende bestimmten Sam Altman, Microsoft und OpenAI die Finanzpresse, X und das Silicon Valley. Am Freitag nach Handelsende wurde Altman überraschend durch das Board entlassen, weil er "in seiner Kommunikation mit dem Vorstand nicht durchgängig offen war". Bei OpenAi merkte man schnell, dass man damit offensichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...