Interview mit Benedikt Deutsch von "cleversichert" und "Finanzballer", Finalist beim Jungmakler Award 2023Hi Benedikt, vorweg: Wie und warum hast du dich dazu entschieden, Versicherungsmakler zu werden?Ich habe in der Oberstufe nach einem Dualen Studienplatz gesucht und dabei hat mich die Finanzbranche am meisten überzeugt.Nach einem Abstecher zum W&W-Konzern habe ich dann 2019 entschieden, die Beine in die eigenen Hände zunehmen und alleine loszulaufen. Ich habe es bis heute nicht bereut.Mit cleversichert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...