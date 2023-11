Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - HOCHTIEF (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) hat das "AAA"-Rating von MSCI erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Dies ist das höchstmögliche Ergebnis und wird an Unternehmen vergeben, die ein beispielhaftes Management von ESG aufweisen. In den letzten sieben Jahren in Folge konnte HOCHTIEF bereits das zweithöchste Rating "AA" erreichen, nun die Verbesserung auf das höchste Niveau. (20.11.2023/alc/n/a) ...

