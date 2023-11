Geelys Elektroauto-Marke Zeekr hat in Stockholm ihren ersten europäischen Showroom eröffnet. Ein zweiter Zeekr-Showroom soll im Dezember in Amsterdam an den Start gehen - gefolgt von weiteren Niederlassungen im kommenden Jahr, beginnend in Deutschland. Parallel dazu sollen auch die Auslieferungen starten. Die ersten Zeekr-Fahrzeuge für Kunden in Schweden und den Niederlanden sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden, in Deutschland Anfang 2024. ...

