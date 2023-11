NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der Verpflichtung der OpenAI-Mitgründer Sam Altman und Greg Brockman auf "Outperform" mit einem Kursziel von 390 US-Dollar belassen. Analyst Rishi Jaluria glaubt in einer am Montag vorliegenden Studie, dass dies für den Softwareriesen zu einem großen Vorteil werden sollte. Microsoft bewahre sich den "Nimbus der künstlichen Intelligenz", könne aber sein Glück dabei besser steuern. Seiner Meinung hat der Konzern einen "großen Sieg" errungen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 08:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 08:10 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5949181045

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken