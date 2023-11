In Zeiten rasanter Veränderungen in der Versicherungs- und Finanzbranche gilt es für Vermittler einmal mehr, sich auf dem Laufenden zu halten über das aktuelle Geschehen und neue Entwicklungen auf dem Markt. Doch auf welche Online- und Printmedien greifen Versicherungsvermittler in ihrem beruflichen Alltag zurück, um sich zu informieren? Die Digitalberatungsagentur disphere hat auch in diesem Jahr die Vermittler Media Analyse 2023/24 durchgeführt. Mit insgesamt über 1.000 Umfrageteilnehmern gilt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...