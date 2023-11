Die europäische Ratingagentur Scope hat gemeinsam mit ihrem Medienpartner Handelsblatt die besten Fonds, Anlagegesellschaften und Zertifikatanbieter in 54 Kategorien ausgezeichnet. Am 16.11.2023 wurden in Frankfurt die Preise verliehen, Barbara Schöneberger führte durch die Veranstaltung.Die Scope-Analysten suchten sich aus rund 12.000 Fonds und etwa 1.900 Asset-Managern und Zertifikatanbietern die besten heraus.Scope Awards für Investmentfonds (UCITS)Im Bereich UCITS-Fonds wurden Asset-Manager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...