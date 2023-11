Mit einem Plus von knapp drei Prozent führt Boeing den Dow Jones am Montag an. Der US-Flugzeugbauer profitiert dabei von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank, die auch das Kursziel deutlich angehoben hat. Die Aktie notiert damit nun so hoch wie seit September nicht mehr und hat seit Ende Oktober mehr als 20 Prozent zugelegt.Analyst Scott Deuschle rechnet damit, dass die beschleunigten Auslieferungen der Flugzeuge nachhaltig sind. Sollte er recht behalten, rechnet er dann auch mit einer positiven ...

