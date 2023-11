DJ Aktien Schweiz unverändert - Julius Bär brechen ein

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Marktteilnehmer sprachen von einer Konsolidierung der jüngsten Aufschläge und dem Fehlen neuer Impulse. Dass der Zinsgipfel in den USA, aber auch in Europa erreicht sein könnte, sei in der Zwischenzeit weitgehend eingepreist und stütze nicht mehr entscheidend, hieß es im Handel. Vielmehr gehe man am Markt der Frage nach, wann es die ersten Zinssenkungen geben werde. Ob die in dieser Woche anstehenden Sitzungsprotokolle von EZB und Fed darüber Aufschluss liefern würden, bleibe aber eher unsicher, hieß es weiter. Der SMI stagnierte bei 10.740 Punkten. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,98 (zuvor: 24,41) Millionen Aktien.

Für Erleichterung sorgte die bestätigte Bonitätsnote für Italien durch Moody's, die befürchtete Abstufung der italienischen Bonität durch die Ratingagentur blieb damit aus. Zwar stützte die Nachricht kaum, andererseits hätte eine Abstufung Italiens wohl stark belastet, hieß es. UBS gewannen vor diesem Hintergrund 0,6 Prozent - Julius Bär brachen dagegen nach einer Gewinnwarnung um 12 Prozent ein. Barclays sprach von nicht allzu viel Positivem. Vor allem hoben die Analysten den Rückgang der Bruttomarge und damit des Nettogewinns hervor. Beim Transaktionsgeschäft sei man ebenfalls nicht sehr optimistisch. Swiss Life sanken im Schlepptau um 1,1 Prozent.

Zurich Insurance verloren nach einer Abstufung durch die DZ Bank auf "Verkaufen" 0,3 Prozent. Die ungünstige Situation bei Farmers treffe die Versicherung zwar nicht unmittelbar, stelle aber einen Risikofaktor für Zurich dar, urteilen die Analysten. Nestle verloren nachrichtlos 0,9 Prozent, Richemont (+1,3%) legten dagegen ohne Neuigkeiten weiter zu.

Die Details der im September angekündigten Kapitalerhöhung bei Ams-Osram kamen nicht gut an. Die Aktionäre können für je vier gehaltene Aktien elf neue beziehen. Der Kurs gab um 4,9 Prozent nach. Bei GAM (+1,9%) nahm die Restrukturierung Gestalt an, mehrere Fonds werden samt Mitarbeitern an andere Unternehmen weitergereicht.

