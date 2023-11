Der Kurseinbruch der Bayer-Aktie hat den DAX zum Wochenauftakt in die Verlustzone gedrückt. Obwohl der überwiegende Teil der 40 DAX-Werte zulegte, beendete der deutsche Leitindex den Handel am Montag 0,11 Prozent tiefer auf 15.901 Punkte. In der vergangenen Woche noch hatte er vom zurückgekehrten Zinsoptimismus profitiert und um rund 4,5 Prozent zugelegt.Der MDAX stieg am Montag um 0,42 Prozent auf 26.395 Zähler und auch europaweit und in den USA wurden überwiegend moderate Gewinne verbucht."Bis ...

