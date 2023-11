Halle/MZ (ots) -



Mit Trotz allein ist der Wahlsieg Mileis ohnehin nicht zu erklären. Argentiniens Gesellschaft weiß, dass es schmerzhafte Einschnitte braucht, um ihr heruntergewirtschaftetes Land wieder in die Spur zu bekommen. Milei hat genau das angekündigt - und dafür nun die demokratische Legitimation. Auch wenn es sicherlich ein steiniger Weg wird.



Für den Westen jedoch ist die Wahl eine echte Chance, wenn er die ausgestreckte Hand des Wahlsiegers annimmt. Dass es einige kritisierbare Punkte in Mileis Programm gibt, sollte nicht den Blick davor verstellen, dass er sich an der Seite der freien Welt sieht.



