Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Erste Group -0,47% auf 35,73, davor 5 Tage im Plus (6,02% Zuwachs von 33,86 auf 35,9), EVN -1,46% auf 26,95, davor 4 Tage im Plus (4,19% Zuwachs von 26,25 auf 27,35), Strabag -1,5% auf 39,3, davor 4 Tage im Plus (2,31% Zuwachs von 39 auf 39,9), BKS Bank Stamm +0,61% auf 16,6, davor 4 Tage ohne Veränderung , Amag -1,43% auf 27,6, davor 4 Tage ohne Veränderung , Mayr-Melnhof +1,72% auf 118, davor 3 Tage im Minus (-3,97% Verlust von 120,8 auf 116). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Flughafen Wien 47,2 (MA100: 47,96, xD, davor 311 Tage über dem MA100). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: CA Immo (2 Plätze verloren, von 11 auf 13); dazu, Telekom Austria (+1, von 5 auf 4), Erste Group (-1, von 4 auf ...

