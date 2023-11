Deutsche Bank - Bankaktien wieder gefragt

Die Mehrheit der europäischen Bankaktien weisen auf Sicht der letzten vier Wochen und drei Monate eine positive Kursentwicklung auf und können die Benchmark, den Stoxx 600 Banken, hinter sich lassen. Diese Werte überzeugen mit relativer Stärke. Und dazu zählt auch die Deutsche Bank-Aktie. Der DAX-Konzern ist in der Relativen Performance-Matrix im zweiten Quadranten und somit im Aufwärtstrend zu finden. Auch unter saisonalen Gesichtspunkten ist die Deutsche Bank-Aktie interessant. Im Augenblick läuft bis zum 25. November eine starke statistisch bedingte Aufwärtsbewegung. Im Anschluss könnte es bis zum 11. Dezember zu Gewinnmitnahmen kommen. Allerdings beginnt dann die nächste starke saisonale Phase, die bis zum 13. Januar 2024 andauern könnte. In den vergangenen zehn Jahren konnte der DAX-Konzern in 70% der Fälle um durchschnittlich 10,54% zulegen. Dem steht ein Minus im Mittel von lediglich 3,74% gegenüber. Ein vielversprechendes Chancen/Risiko-Verhältnis.

Christian Henke ist Senior Market Analyst beim Onlinebroker IG Europe GmbH für Deutschland und Österreich und seit mehr als 20 Jahren im Finanzsektor tätig. Er ist seit 2001 Mitglied in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD) und hat den Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe). Seine Schwerpunkte sind die Konstruktion von Handelssystem und die Point & Figure-Charts.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.