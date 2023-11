Keine guten Nachrichten gibt es am Montagabend für Anleger bei Teamviewer. Der Großaktionär Permira platziert offenbar ein größeres Aktienpaket, was am Markt nicht gut ankommt. Die Aktie wird mit einem Abschlag von mehr als sechs Prozent gehandelt, nachdem sie den regulären Handel noch im Plus beendet hatte.Permira will dem Vernehmen nach rund 13 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 13,90 und 14,10 Euro platzieren. Das entspricht einem Abschlag von sechs bis sieben Prozent, die Aktie fällt nachbörslich ...

