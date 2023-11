Ikotek, der führende IoT-ODM (Original Design Manufacturer), gibt die Ernennung von Mathi Gurusamy zum neuen Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt. In seiner neuen Funktion wird Mathi für die Überwachung des Tagesgeschäfts verantwortlich sein, strategische Initiativen vorantreiben und zum weiteren Wachstum und Erfolg von Ikotek beitragen.

Mathi Gurusamy bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im IoT-Sektor und der Elektronikbranche sowie reichhaltiges Know-how mit zu Ikotek. Vor seinem Wechsel zu Ikotek war Mathi 15 Jahre lang in CEO- und COO-Positionen bei Mobilogix und Telit tätig. Zuletzt trug Mathi bei Telit Cinterion als Präsident des Geschäftsbereichs IoT-Lösungen Verantwortung, nachdem das Unternehmen im Juni 2022 Mobilogix übernommen hatte. Mathi ist bekannt für sein Talent, Start-ups in florierende Unternehmen zu verwandeln, und kann eine beachtliche Erfolgsbilanz vorweisen. Zu seinen Erfolgen gehören die Anwerbung von Fortune-500-Unternehmen als Kunden und der Aufbau strategischer Allianzen mit wichtigen Partnern in der Mobilfunkbranche.

Mit seiner erwiesenen Fähigkeit, kritische Geschäftsanforderungen effektiv zu bewältigen und voranzutreiben, wird Mathi eine zentrale Rolle bei der Förderung von Ikoteks nachhaltigem Wachstum und Erfolg übernehmen. Seine soliden Führungsqualitäten und seine strategische Weitsicht werden dabei helfen, die Geschäftsziele von Ikotek in den USA und weltweit zu verwirklichen, eine nahtlose Abstimmung der Service- und Lieferfunktionen des Unternehmens sicherzustellen und den internationalen OEM-Kunden von Ikotek auch künftig bedeutende Geschäftsvorteile zu bieten.

"Wir freuen uns, Mathi Gurusamy als neuen COO bei Ikotek begrüßen zu dürfen", kommentiert Joe Peterson, CEO bei Ikotek. "Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der IoT-Branche und seine strategische Denkweise machen ihn zu einer perfekten Ergänzung für unser Unternehmen. Mathis Wechsel zu Ikotek bedeutet eine starke Unterstützung für unser Unternehmen, und ich bin zuversichtlich, dass seine Führungsqualitäten maßgeblich dazu beitragen werden, die Unternehmensziele von Ikotek voranzutreiben und unser weiteres Wachstum zu fördern."

Mathi Gurusamy zeigte sich begeistert über seinen Einstieg bei Ikotek: "Ich bin hocherfreut, Teil des Ikotek-Teams zu sein und einen Beitrag zur beeindruckenden Wachstumsgeschichte des Unternehmens leisten zu dürfen. Ikotek genießt im gesamten IoT-Ökosystem einen überragenden Ruf für Innovation und wirtschaftliche Exzellenz. Die ehrgeizige Wachstumsvision und -strategie ist nur dank der massiven Investitionen möglich, die Ikotek und seine Muttergesellschaft Quectel getätigt haben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentiertesten Team der Branche, um die betriebliche Effizienz zu steigern und unseren Kunden einen hervorragenden Mehrwert zu bieten."

Als wichtiges Mitglied der Quectel-Familie, das von den erheblichen Ökosystem-Synergien des Mutterunternehmens profitiert, hebt sich Ikotek als einziger globaler ODM ab, der vollständig auf das IoT fokussiert ist. Ikotek stellt ein umfassendes Angebot an IoT-Lösungen bereit und tritt als One-Stop-Shop auf, der Design und Entwicklung, Hardwarekonstruktion, Tests und Verifizierung, Produktvalidierung, Softwareentwicklung, Herstellung und Zertifizierung abdeckt. Dieser integrierte Ansatz gewährleistet die Bereitstellung erstklassiger Produkte und Dienstleistungen, die darauf abzielen, die Komplexität zu minimieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen, Risiken zu senken und die Kosten zu reduzieren. Das Ziel von Ikotek ist es, seinen Kunden hochwertige Lösungen zu liefern, die den evolvierenden Anforderungen der IoT-Landschaft gerecht werden.

Über Ikotek USA, Inc.

Ikotek hat seinen Hauptsitz in San Diego, US-Bundesstaat Kalifornien. Mit Fokus auf Unternehmenskunden entwickelt Ikotek ODM-Lösungen, die die Vorteile des IoT voll ausschöpfen. Dabei werden Technologien von der Mobilfunkkonnektivität, darunter NB-IoT und 5G, bis hin zu Satellitenverbindungen und von der etablierten IT bis hin zu neueren Technologien wie AIoT (Artificial Intelligence IoT) eingesetzt.

Nähere Informationen unter www.ikotek.com oder LinkedIn.

