DJ PTA-Adhoc: CLEEN Energy AG: Weitere Anpassung der Guidance 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Haag (pta/20.11.2023/19:55) - Aufgrund des enormen Fokuses, den das Management den laufenden Sanierungsmaßnahmen widmen muss, und einigen Projektverschiebungen in das Geschäftsjahr 2024 wird die CLEEN Energy den am 16. August 2023 kommunizierten Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von TEUR 18.000 nicht erreichen. Das Management erwartet sich auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von rund TEUR 12.000. Die EBIT-Erwartung eines Verlustes im niedrigen einstelligen Millionenbereich bleibt unverändert aufrecht.

