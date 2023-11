The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.11.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2023

.

ISIN Name

FR0013318813 PARAGON ID EO 35

SE0015530670 PHARMIVA AB

US0794814048 BELLICUM PHARMA.INC.DL-01

US4858371085 KASPIEN HOLDINGS DL-,01

US9183851057 VTV THERAPEUTICS A DL-,01

Index-Trading leicht gemacht In diesem Report von Lars Wißler erfahren Sie, wie Sie mit Index Trading Ihren Börsenerfolg ganz einfach steigern können. Lassen Sie sich diesen kostenlose Report nicht entgehen! Hier klicken