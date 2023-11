Die US-Börsen haben zum Auftakt in die wegen Thanksgiving verkürzte Handelswoche an ihren jüngst guten Lauf angeknüpft. So gewann am Montag der Leitindex Dow Jones 0,58 Prozent auf 35.151 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte den höchsten Stand seit Januar 2022, zuletzt stand er 1,19 Prozent höher auf 16.027 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,75 Prozent auf 4.548 Punkte hoch.Die Hoffnung, dass das Zinshoch in den USA erreicht sein könnte, treibt die Kurse ungebrochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...