DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.923 Pkt - Teamviewer und Gea unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Zwei Platzierungen haben laut einem Händler von Lang & Schwarz am Montagabend im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien Kurse gemacht. Laut einem Bericht trennt sich der Finanzinvestor Permira über Nacht von gut einem Drittel seines verbliebenen Pakets an Teamviewer. Abgewickelt wird die Transaktion offenbar über die Deutsche Bank. Der Kurs wurde am Abend 6,3 Prozent schwächer getaxt.

Des Weiteren soll sich der belgische Investor Groupe Bruxelles Lambert von seinem kompletten Paket am Anlagenbauer Gea trennen. Die GBL-Tochter Oliver Capital soll Aktien im Umfang von 6,23 Prozent an Gea auf den Markt geworfen haben und damit praktisch die gesamte Beteiligung. Der Kurs wurde 6 Prozent niedriger errechnet.

Dass die Deutsche Beteiligungs AG eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021/22 zahlen will, ließ Anleger dagegen kalt. "Der Kurs reagierte darauf nicht", sagte der Marktteilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.923 15.901 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 20, 2023 16:29 ET (21:29 GMT)

