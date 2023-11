SHENZHEN (IT-Times) - BYD weitet das Produktsortiment im Automobilbereich mit einem weiteren Modell aus und bietet in der Modellreihe Song sein neues Elektro-SUV Song L an, das offenbar sehr gefragt ist. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) hatte den Song L bereits auf der Shanghai Auto Show im...

Den vollständigen Artikel lesen ...