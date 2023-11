The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, gab heute bekannt, dass Gary Smith mit Wirkung zum 27. November 2023 zum Chief Executive Officer ernannt wurde.

Smith wird Dean Williams ablösen, der seit August als stellvertretender CEO fungiert hat. Williams wird seine Rolle als Chief Financial Officer beibehalten und den Übergang begleiten. Smith wird für die weltweite Organisation von The LYCRA Company verantwortlich sein und an den Vorstand des Unternehmens berichten.

Smith ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Konsumgüterindustrie, die sich auf markenorientierte Geschäftsstrategien, operative Veränderungen und globale Expansion konzentriert. Zuletzt war Smith CEO von Hatteras Yachts, Inc., einem Unternehmen für maßgeschneiderte Motor- und Sportfischeryachten, und leitete eine erfolgreiche Umstrukturierung und den anschließenden Verkauf des Unternehmens. Als CEO von Polartec leitete er die Umstrukturierungsbemühungen, die das Textilunternehmen auf den Weg des Erfolgs brachten. Zuvor war er außerdem Präsident der Outdoor Group bei The Timberland Company.

"Gary ist ein bewährter CEO mit umfassender Markenerfahrung und Kenntnissen unserer Branche sowie einer langen Geschichte des erfolgreichen Wachstums von Unternehmen und der Schaffung von Shareholder Value", sagte Craig Rogerson, Executive Chairman von The LYCRA Company. "Wir sind zuversichtlich, dass seine Führungsqualitäten uns helfen werden, unsere langfristigen Wachstumspläne zu beschleunigen."

"Ich freue mich, zu The LYCRA Company mit seinem Portfolio an Weltklasse-Marken, seiner herausragenden Marktposition und seiner Innovationsgeschichte zu stoßen", sagte Smith. "Ich freue mich darauf, diese unglaubliche Organisation zu leiten und mit ihr zusammenzuarbeiten, um auf ihrem grundlegenden Erfolg aufzubauen."

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümer führender Verbrauchermarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. The LYCRA Company hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, und ist weltweit für seine nachhaltigen Produkte, sein technisches Know-how, seine Marketingunterstützung und seinen LYCRA ONE-Marktplatz bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte lycra.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

