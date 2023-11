Eine Woche vor der Präsentation auf dem Deutschen Eigenkapitalforum (EKF) am 28. November 2023 in Frankfurt stimmt das IT Service-Unternehmen audius die Anleger auf etwas schlechter als gedachte Jahreszahlen ein. Demnach wird die bislang für 2023 avisierte Gesamtleistung von Untergrenze 80 Mio. Euro dem Vernehmen nach leicht unterschritten. Für das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: audius, Mainz Biomed appeared first on Boersengefluester.

