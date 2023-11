REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Haushaltslücke

"Die Transformation der Wirtschaft in eine klimaneutrale Zukunft ist ein Mammutprojekt, für das auch der Staat viel Geld in die Hand nehmen muss. Kreative Buchführung kann jedoch nicht die Antwort sein. Beim Umgang mit den Ausnahmetatbeständen hat die Ampel den Bogen überspannt und die Schuldenbremse damit ausgehöhlt. Schulden bleiben Schulden, auch wenn man sie Sondervermögen nennt. Es ist an der Zeit sich ehrlich zu machen. Die Schuldenbremse wird nur auf dem Papier aber nicht de facto eingehalten. Man sollte sie lieber angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen noch ein zwei Jahre aussetzen, muss aber auch lernen, den Gürtel in Zukunft wieder etwas enger zu schnellen."/yyzz/DP/ngu