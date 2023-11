Der Wettbewerb zielt darauf ab, innovative neue Designs für Mikrobatterien voranzutreiben und ihre Kommerzialisierung und Integration in bestehende Fertigungstechnologien für saubere Energie zu beschleunigen

SAN JOSE, Kalifornien, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower (OSE: ENSU und OTCQB: ENMPY) ("Ensurge" oder das "Unternehmen"), gab heute bekannt, dass das Unternehmen zu den Gewinnern der ersten Phase des Wettbewerbs um den U.S. DOE Microbattery Design Prize gehört. Das Unternehmen nimmt nun an der zweiten Phase des zweiteiligen DOE-Programms teil, das mit insgesamt 1,1 Millionen Dollar dotiert ist, worin auch Bundesmittel enthalten sind.



"Wir freuen uns sehr darüber, dass das DOE unsere Mikrobatterie als eine der führenden Designarchitekturen der Branche ausgewählt hat", sagte Arvind Kamath, Executive Vice President of Technology bei Ensurge. "Diese Anerkennung ist ein Beweis für unsere Innovation sowie für die harte Arbeit unseres Engineering-Teams, das in enger Zusammenarbeit mit führenden Kunden die aufeinanderfolgenden Stufen der Prüfung und Bewertung der technologischen Leistungsfähigkeit bewältigt hat. Damit wird auch der starke Markt und der strategische Bedarf für diese Klasse von Mikrobatterien hervorgehoben."

Der Wettbewerb des DOE konzentriert sich auf die Verbesserung der Batterieleistung, der Sicherheit und der Wiederverwertbarkeit, um eine neue Ära kleiner, drahtloser elektronischer Geräte zu unterstützen, die in intelligenten Häusern, Fabriken, Bauernhöfen und Städten eingesetzt werden können. Außerdem sollen bestehende Lücken in den Lieferketten der Mikroelektronik und der Energiespeicherung geschlossen werden, was sowohl die Wettbewerbsfähigkeit der US-Fertigung im Ausland als auch die inländischen End-to-End-Lieferketten für diese Technologien stärken wird.

"Diese Auszeichnung wird den Bekanntheitsgrad der Batterietechnologie von Ensurge sowohl bei privaten als auch bei öffentlichen Geldgebern erheblich steigern. Gleichzeitig durchläuft das Unternehmen einen Übergang von der Entwicklung zur Auslieferung an Kunden und zur Produktionserweiterung", sagte Lars Eikeland, CEO bei Ensurge. "Die Auszeichnung des DOE ist eine weitere wichtige Bestätigung unserer Technologie, nachdem die American Chemical Society in der angesehenen Fachzeitschrift ACS Energy Letters im vergangenen Monat ein Perspektivpapier über unsere Festkörper-Lithium-Dünnschichtbatterie veröffentlicht hat. Diese unabhängigen Anerkennungen unterstreichen den Wert unserer Technologie und wie entscheidend ihre Vorteile für die Überwindung der Grenzen der derzeitigen Batterietechnologie sein werden, damit unsere Kunden neue innovative Produkte auf den Markt bringen können."

Die acht Projekte in der ersten Phase des Wettbewerbs des DOE wurden auf Basis einer Überprüfung von technischen Entwürfen und Schaltplänen für Mikrobatterien ausgewählt, die einer bestimmten Anwendung dienen und eine Leistung erbringen, die über das hinausgeht, was auf dem Markt erhältlich ist. Jeder der Gewinner erhielt einen Geldpreis in Höhe von 75.000 US-Dollar sowie Testdienstleistungen bei den DOE National Laboratories und kann an der zweiten Phase teilnehmen, in der seine Prototypen auf Leistung, Sicherheit und Produktionsreife geprüft werden. Erfahren Sie hier mehr über die ausgewählten Projekte. Es werden ein Gewinner und zwei Zweitplatzierte ausgewählt.

"Mikrobatterien werden immer wichtiger für den Ausbau der Produktion sauberer Energie und für die Innovation intelligenter Technologien", sagte Jeff Marootian, Principal Deputy Assistant Secretary for Energy Efficiency and Renewable Energy bei DOE. "Im Zuge des raschen Übergangs unserer Nation zu einer sauberen Energiezukunft wird die Möglichkeit, eine breite Palette von Mikrobatterien im Inland zu produzieren, für die Erreichung der Ziele der Biden-Harris-Regierung auf dem Gebiet der sauberen Energie von enormer Bedeutung sein. Diese Ziele bestehen darin, bis 2035 zu 100 % sauberen Strom zu erzeugen und bis 2050 Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen."

Der Wettbewerb um den Microbattery Design Prize wird vom Advanced Materials and Manufacturing Technologies Office geleitet und vom National Renewable Energy Laboratory verwaltet. Beide unterstehen dem Office of Energy Efficiency and Renewable Energy des US-Energieministeriumsauf der Website American-Made Challenges , wenn Sie weitere Informationen benötigen. Die Ergebnisse der zweiten Phase des Wettbewerbs werden im Juli 2025 bekannt gegeben.

Über Ensurge Micropower

Ensurge is Energizing Innovation - mit der ersten ultradünnen, flexiblen, zuverlässigen und grundlegend sicheren Festkörper-Lithium-Mikrobatterie für tragbare Geräte, vernetzte Sensoren und weitere Anwendungen aus der Klasse 1 bis 100 mAh. Die innovative Mikrobatterie von Ensurge ermöglicht energiedichte, wiederaufladbare Produkte, die optimal für Anwendungen mit Abmessungseinschränkungen geeignet sind, wie z. B. Hearables (Hörgeräte und kabellose Kopfhörer), digitale und gesundheitsbezogene Wearables, Sport- und Fitnessgeräte sowie IoT-Sensorlösungen, die die Energiegewinnung zur Stromversorgung von Alltagsgegenständen nutzen. Die hochmoderne Produktionsanlage des Unternehmens im Herzen des Silicon Valley kombiniert patentierte Prozesstechnologie und Materialinnovation mit Produktionsmethoden im Rolle-zu-Rolle-Verfahren, um die Vorteile der Ensurge-Technologie auf etablierte und expandierende Märkte zu bringen.

