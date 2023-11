Das britische Luxusmodehaus wies für das erste Halbjahr einen um 13 % gesunkenen Vorsteuergewinn von 219 Mio. GBP aus. Der Umsatz stieg im Vergleich um 3,8 % auf 1,40 Mrd. GBP. Allerdings warnte Burberry bei der Zahlenvorlage in der vergangenen Woche wegen der "Abschwächung der weltweiten Luxusnachfrage", dass die bestehende abgegebene Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 (niedriges zweistelliges Wachstum) nicht eingehalten werden kann. Die Umsatzwarnung trübte das Sentiment für die gesamte Luxusbranche weiter ein. Bei Luxus-Aktien wie BURBERRY (2024er-KGV 14,5) oder auch KERING ist allerdings schon eine Menge an negativen Nachrichten in den Kursen eingepreist worden. Insofern können sich Schnäppchenjäger beim immer noch hochprofitablen Unternehmen vorsichtig in Stellung bringen.



