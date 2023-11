© Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmensdaten 10:00 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, außerordentliche Hauptversammlung 13:00 Uhr, USA: Analog Devices, Q4-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Abercrombie & Fitch, Q3-Zahlen 14:00 Uhr, Schweden: Skanska, Capital Markets Day Deutschland: Dürr AG, Investor Day Deutschland: CTS Eventim, Q3-Zahlen Deutschland: Siemens Energy, Capital Markets Day Großbritannien: International Airlines Group (IAG), Capital Markets Day USA: Best Buy, Q3-Zahlen USA: Nvidia Corporation, Q3-Zahlen USA: HP Inc., Q3-Zahlen Tipp der Woche l: Auf der Suche …